02 / abril / 2018

El conductor de limusinas que se lanzó en un cohete casero para demostrar que la Tierra es plana

Mike Hughes construyó el cohete con el que se lanzó desde el desierto del Mojave, en California. “Me comporté como un hombre y lo hice”, dijo.

Mike Hughes es un conductor de limusinas que se ha hecho conocido en todo el mundo luego de meterse en un cohete construido por él mismo para demostrar que la Tierra es plana.

El sábado recién pasado Hughes despegó desde el desierto del Mojave, en California y se elevó casi 600 metros sobre el suelo para luego tirarse en paracaídas y vivir para contarlo.

“Estoy cansando de que las personas digan que me asusté y que no construí el cohete. Estoy cansado de todo eso. Me comporté como un hombre y lo hice”, dijo luego de sobrevivir a lo que para algunos es el inicio del plan espacial de los tierraplanistas, el grupo de personas que no cree que la Tierra sea redonda.

Se estima que el cohete alcanzó una velocidad de 563 kilómetros por hora antes de que Hughes utilizara dos paracaídas para caer aproximadamente 450 metros de la rampa de lanzamiento, según señala Gizmodo.

Asegura que este lanzamiento no será su último. En un futuro quiere construir un cohete que le permitirá confirmar que la Tierra es plana. Llama al cohete un “Rockoon”, o un cohete que se lanza a la atmósfera mediante un globo aerostático. El cohete se despegaría mientras está en el cielo.

Fotos: Captura de video







