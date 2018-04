24 / abril / 2018

El trauma de Dakota Johnson que la obligó a ir a terapia tras filmar su última cinta

La actriz de “Cincuenta sobras de Grey” es la protagonista del remake de “Suspiria”.

La filmación de una película puede resultar una experiencia no muy agradable para sus protagonistas. Varios son los casos en el séptimo arte donde actrices y actores han quedado marcados tras la etapa de grabación de una cinta.

Recientemente, la actriz Dakota Johnson reveló que la filmación de la película “Suspiria”, remake del clásico de Dario Argento, la obligó a consultar con un psicólogo, recoge ADN.

“No miento, me jodió tanto que tuve que ir a terapia”, dijo en una entrevista con la revista Elle. Johnson es la protagonista de la cinta versionada por Luca Guadagnino, responsable de “Call me by your name”, nominada a los últimos premios Oscar.

Una publicación compartida de Dakota Johnson (@officialdakotajohnson) el 1 Abr, 2018 a las 11:48 PDT

“Estábamos en un hotel abandonado en la cumbre de una montaña. Había 30 postes de teléfono en el tejado, así que la electricidad se podía sentir en todo el edificio y todo el mundo no hacía más que temblar”, agregó la actriz.

“Suspiria”, que también cuenta con la participación de Tilda Swinton, Chloë Grace Moretz y Mia Goth, cuenta la historia de una recién llegada a una academia de ballet alemán, que pronto, en medio de asesinatos, se da cuenta que la escuela es la fachada para prácticas siniestras.

Foto: Shutterstock.