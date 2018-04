Esta chiquilla compró una chaqueta por internet pero lo que recibió desató la risa de todos

10 / abril / 2018

Para algunos resulta bastante cómodo comprar por internet, ya que se ahorra tiempo y a veces hasta dinero, pero más de una vez hemos visto casos de usuarios que reciben algo nada que ver. Esto es lo que le pasó una joven llamada Becky Latham quien compró una una chaqueta de 55 libras esterlinas (47 mil pesos chilenos) en la tienda Urban Outffiters, pero lo al recibirla se llevó la mansa sorpresa.

La chiquilla compartió en redes una imagen donde aparece el producto original y lo que le llegó, que se parece mucho más a un saco de dormir que una prensa de vestir.

“Gracias @UrbanOutfitters, es exactamente como la imaginé“, escribió irónicamente en Twitter.

Thank you @UrbanOutfitters it’s exactly like I imagined x pic.twitter.com/UgzmeYLr8I

Como era de esperar la publicación desató la risa de muchos se volvió viral rapidamente y a la fecha registra más de 21 mil ‘retuits’, 47 mil ‘me gusta’, y cientos de comentarios bromeando con su compra.

Acá te dejamos algunos de los memes que compartieron los usuarios para reírse:

Pahaha why did it remind me of this pic.twitter.com/WybXfMresV

— Sad But Rad (@RubyGazza) 8 de abril de 2018