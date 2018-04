23 / abril / 2018

Ex director del Festival de Viña reveló que el “Sol de México” consumió cocaína a los 14 años

Este domingo al fin fue estrenada la serie biográfica de Luis Miguel y en este contexto Sergio Riesenberg ex director del festival de Viña contó secretos detalles de la vida del artista. Este participó en el matinal Bienvenidos y habló sobre el consumo de drogas del joven en los años 80, dadas por su papá : Ahora, el “Sol de México” acaba de cumplir 48 años. “Luis Miguel consumía, no sé si consume ahora”, dijo.

“Luisito Rey empieza a explotar a este niño (Luis Miguel), yo estuve con ambos en el Hotel O’Higgins y vi cómo trataba a Luis Miguel. No le pegaba, pero por Dios que le gritaba” afirmó.

“A los 13, 14 años, fue la edad que yo lo traje (a Viña), porque me lo habían ofrecido un año antes al Festival, pero yo lo encontré muy chico, (el padre) le daba cocaína. Lo digo responsablemente y a prueba de desmentido” señaló Riesenberg.

Agregando que : “No sé si tiene problemas para cantar o de otro tipo, de adicciones. Por favor, es absolutamente conocido. Luis Miguel ha tenido que suspender recitales porque no está en condiciones de presentarse en un escenario”. “Una noche estábamos comiendo y Luis Miguel me decía: ‘Sergio, yo conozco supuestamente miles de países, he viajado por todo el mundo, pero la verdad es que sólo conozco los hoteles y las prostitutas que me llevan” dijo el director.

“Con las prostitutas no hacía nada por el estado en que estaba” finalizó.