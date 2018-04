11 / abril / 2018

Fanática viajó miles de kilómetros para ver a Radiohead y se le quedaron las entradas en la casa

La joven viajó 2.000 kilómetros para llegar a Buenos Aires, donde la banda británica tocará el viernes.

Radiohead es sin duda una de las bandas más importantes de las últimas décadas. Miles de fanáticos en Latinoamérica están expectantes con el regreso de la banda británica al continente.

Luego de tocar este miércoles en Chile, el grupo liderado por Thom Yorke pasará por Perú, Brasil, Colombia y Argentina. Precisamente de este último país es una fanática que se ha hecho conocida en la web luego de un “pequeño” descuido que tuvo con sus entradas al concierto.

Luego de viajar miles de kilómetros para llegar a Buenos Aires, la fanática se percató que los tickets se le habían quedado en la casa. La joven no lo podía creer y solo atinó a descargarse a a través de su cuenta de Twitter.

“Viajé 2000 kilómetros para ver a Radiohead y me olvidé las entradas en la casa. No me alcanzan las mayúsculas”, escribió con desesperación en la red social.

VIAJE 2000 KM PARA VER A RADIOHEAD Y ME OLVIDE LAS ENTRADAS EN MI CASA NO ME ALCANZAN LAS MAYÚSCULAS — lolita (@xclaraox) 9 de abril de 2018

Al ver la situación de la joven, un banco le escribió y le dijo que si su mensaje llegaba a los 5.000 RT, le regalaban dos entradas para el show.

“Hola Clara, tenemos una idea: si tu tweet llega a 5k RT para el viernes al mediodía, te regalamos un par de entradas para que no te pierdas a Radiohead”, le escribieron en Twitter.

Hola Clara, tenemos una idea😉: si tu tweet llega a 5k RT para el viernes al mediodía, te regalamos un par de entradas para que no te pierdas a Radiohead en Tecnópolis 🤘#TeBancamos🎟 — BBVA Francés (@BBVAFrancesArg) 10 de abril de 2018

Afortunadamente la joven logró los 5.000 RT por lo que podrá disfrutar sin problemas el show que la banda dará el viernes en la capital de Argentina.

Foto: Wikipedia