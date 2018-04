04 / abril / 2018

Graban a supuesto fantasma que se manifiesta violentamente en un estadio de fútbol en Argentina

El video fue capturado por un guardia de seguridad del estadio del club Huracán y se le escucha muy nervioso al ver el fenómeno.

La respiración es acelerada. La voz se escucha entrecortada. “Lo quiero grabar para que me crean”, aseguró un guardia que trabaja en la cancha del equipo argentino Huracán.

La imágenes de un supuesto fantasma se han hecho viral en los últimos días y muestran como una puerta se agita violentamente en una de las instalaciones del club ubicado en el barrio de Parque Patricios, Buenos Aires.

“Son como las 11:00 p.m., es la tercera vez que estoy escuchando este ruido de mierda”, narra el guardia.

Al ver la puerta abrirse y cerrarse decide entrar abruptamente y dice: “pero ¿cómo puede ser que no haya nada?, Dios, me quiero ir”. En el video, se hace un breve recorrido por el sitio y efectivamente no aparece nadie, cuenta Caracol.

Algunos cibernautas en redes sociales aseguraron que se ve pasar una sombra cuando el guardia está haciendo el recorrido por el lugar.

Mira las imágenes acá.

Fotos: Captura de Youtube