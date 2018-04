16 / abril / 2018

Hombre necesitó 33 intentos, 14 profesores y 25 años para obtener su licencia de conducir

¿No será mucho?

El mayor sueño de Christian Whiteley-Mason era aprender a manejar un automóvil. El ingles, de Barnsley, South Yorkshire, necesitó 33 exámenes, 14 profesores y 25 años para finalmente obtener su carné de conducir, y claro, está feliz.

Pero no solo eso, ya que el originario de Reino Unido gastó en total unos 13.500 dólares, dadas todas las veces que intentó, sin fortuna, obtener su licencia. El hombre, hoy de 42 años, realizó la prueba por primera vez en 1992, en los días previos a la introducción de la prueba teórica en Ingleterra, pero rápidamente acumuló una sucesión de suspensiones.

Incluso su esposo Darren, pensó que nunca pasaría, bromeando con él: “Eres un accidente esperando a suceder”. Sin embargo, la perseverancia dio sus frutos y ahora ya tiene el carné que lo faculta para conducir vehículos, recoge ABC.

“No puedo creer que finalmente lo haya logrado después de todos estos años. ¡Todavía estoy en estado de shock!”, dijo totalmente emocionado.

En 2003, después de que Christian había intentado 32 veces pasar el exámen, admitió la derrota y, finalmente, decidió que conducir no era para él. “Ya había tenido suficiente, solo pensé que nunca iba a conseguirlo”, explicó

Sin embargo, su actual trabajo le exigía cada vez más viajar y le resultaba más difícil sin poder conducir. “Tenía que usar taxis o confiar en otras personas y me estaba costando una fortuna. Así que en enero decidí que lo conseguiría”, relató a The Mirror.

“Todos se rieron de mí y me dijeron que nunca lo haría. Pero estaba absolutamente decidido. No solo pasé a la primera, sino que solo fue con tres errores menores. Estoy tan orgulloso de mí mismo. Ha cambiado mi vida para ser honesto. Sentí que había logrado todo lo que realmente quería lograr, esta era la única cosa que me quedaba por hacer”, finalizó.

