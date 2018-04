03 / abril / 2018

Joshua Herdman, de actor de “Harry Potter” a peleador de artes marciales mixtas

Joshua Herdman es un actor británico de 30 años que participó en la reconocida saga “Harry Potter” interpretando a Gregory Goyle.

El chiquillo ha experimentado un cambio total ya que pasó de estar en la escuela de magia y hechicería de Hogwarts al octágono en la MMA ya que es cinturón negro en Jiu-Jitsu japonés y lleva dos años luchando en Rise of Champions de artes marciales mixtas.

Pero Joshua no se ha alejado del cine y este 2018 estrenará una como protagonista. “Obtener el protagónico en una película que trata sobre una de mis más grandes pasiones es un sueño hecho realidad. Es un concepto tan interesante también, no sólo es una película de lucha regular, es más profundo”, dijo a The Sun.