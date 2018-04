Kanye West emite polémica declaración sobre Trump y sus fanáticos cuestionan su salud mental

26 / abril / 2018

A través de su cuenta de Twitter, el rapero dio a conocer su opinión ante la situación en Estados Unidos y está dando que hablar.

El rapero estadounidense Kanye West se encuentra en el centro de la atención, luego de publicar un incendiario tweet, en el que demuestra su apoyo al presidente Donald Trump.

“No tienes que estar de acuerdo con Trump, pero la multitud no puede hacer que yo no lo quiera. Tenemos ambos la energía del dragón. Él es mi hermano. Amo a todos. No estoy de acuerdo con todo lo que haga alguien. Eso es lo que nos hace individuos. Y tenemos derecho a un pensamiento independiente”, escribió.