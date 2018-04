25 / abril / 2018

“Ken humano” contó de cuál cirugía se arrepiente

Como no conocer al llamado “Ken humano” quien es muy popular en redes debido a la gran cantidad de intervenciones que se ha realizado para parecerse al novio de Barbie.

Pero al parecer el cabro no lo ha pasado tan bien en su intento ya que recientemente en una entrevista reveló lo arrepentido que está de su última cirugía estética, en la cual se sacó 4 costillas para lucir más esbelto en traje de baño.

Si bien la intervención salió bien él mismo dijo al Daily Mail que los resultados no fueron los esperados, ya que no ha notado un cambio significativo en su aspecto.

“En un comienzo, mi intención era sacarme 6 (costillas), pero los médicos me dijeron que podía ser riesgoso para los pulmones, así que terminé aceptando la operación”, señaló el “muñeco”.

Pero eso no es todo ya que el procedimiento también le produjo algunos problemas en su piel, los cuales no lo han dejado disfrutar de un nuevo estilo de vida como había esperado anteriormente: “Lo lamentable de todo es que me han dejado dos cicatrices en la espalda, pero aún más malo es que no siento mi cintura más pequeña que antes” afirmó el hombre de 34 años.

“No recomiendo a nadie esta cirugía (costillas). Es muy riesgosa y puede ser peligrosa para las personas; además los resultados pueden ser mostrados recién al usar un corsé”, dice el chiquillo.

Por otra parte, el hombre aseveró que no podrá disfrutar del verano con tranquilidad. “No puedo usar un cobertor para ir a la playa. El verano se acerca y estaré demasiado acalorado y sudoroso”, contó.

Cabe señalar que el brasileño aseguró que no se someterá a más cirugías para cambiar su cuerpo, y sólo podría ingresar nuevamente al quirófano para realizar una “mantención” a las que se realizó hasta ahora.