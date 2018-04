Kim Kardashian se desnuda para promocionar su nuevo perfume

25 / abril / 2018

No es novedad que Kim Kardashian deje la grande cada vez que hace publicaciones ya que la mayoría de ellas son muy sensuales.

Pero ahora ha vuelto a revolucionar redes sociales ya que en su cuenta de Twitter la celebridad compartió imágenes de su cuerpo desnudo, como parte de la promoción de su nuevo perfume.

La nueva fragancia de la chiquilla se llamará KKW Body y la forma del frasco será la de su cuerpo.

#KKWBODY, KKW FRAGRANCE’S NEWEST PERFUME, IS COMING SOON ON 04.30 pic.twitter.com/KWXzgBcztx

— KKW FRAGRANCE (@KKWFRAGRANCE) 24 de abril de 2018