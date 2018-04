26 / abril / 2018

La declaración de la familia de Avicii que revelaría la causa de muerte del DJ

A través de un comunicado oficial, se entregó nueva información relacionada con la repentina partida del artista.

La muerte del DJ Sueco, Avicii, quien tenía 28 años, sorprendió a todo el mundo. Y es que pese a que el artista sufría de pancreatitis aguda, debido al exceso de consumo de alcohol, que lo obligó a abandonar los escenarios, lo cierto es que la causa de su muerte aún no estaba muy clara.

Sin embargo, a través de un nuevo comunicado oficial, su familia se dirigió a los fanáticos y entregó nueva información. De acuerdo al sitio E Online, las palabras de la familia revelarían que el artista habría optado por quitarse la vida.

Una publicación compartida de Avicii (@avicii) el 18 Ago, 2017 a las 11:42 PDT

“Nuestro amado Tim era un buscador, un alma artística frágil que buscaba las respuestas sobre dudas existenciales. Un perfeccionista que viajó y trabajó muy duro, a un ritmo que lo llevó al estrés total. Cuando dejaba de estar de tour quería encontrar un balance en su vida que lo llevara a ser feliz”, precisa el escrito.

En esa línea, enfatiza que “realmente luchó con pensamientos sobre el significado de la vida, la felicidad. No podía seguir más. Quería encontrar paz. Tim no fue hecho para la máquina de negocios en las que se estableció. Él era una persona sensible que amaba a sus fans, pero huía de los reflectores”.

Sus seguidores y artistas continúan rindiéndole homenaje.

Fotos: Instagram.