04 / abril / 2018

La desconocida historia detrás del icónico traje de Britney Spears en “Oops I did it again”

Pese a que todos recuerdan el mítico vestuario de la artista, lo cierto es que pocos saben que el videoclip podría haber sido muy distinto.

Hay elementos icónicos de la cultura pop que nunca serán olvidados y jamás pasarán de moda. Ejemplo de esto son todos los outfit que utilizó la incomparable Britney Spears en sus videoclip, tales como el uniforme de colegio en “Baby one more time”, el conjunto verde en “I’m a slave for you” o el traje rojo en “Oops I did it again”.

Y es que, al parecer, este último es el que más quedó en nuestro inconsciente colectivo, pues el sueño de muchos es alguna vez utilizarlo y homenajear a la princesa del pop. Pese a que todos lo recuerdan, lo cierto es que muy pocos conocen la historia detrás de la vestimenta.

🎀🌹🎀 Una publicación compartida de Britney Spears (@britneyspears) el Mar 23, 2018 at 3:44 PDT

De acuerdo al sitio Cosmopolitan, el director Nigel Dick, afirmó que Britney propuso que el video tuviera una temática futurista, en donde apareciera un astronauta y ella vistiendo totalmente de rojo.

No obstante, un día antes de la filmación, la artista cambió el diseño del traje y contrató a otro diseñador, Michael Bush, quien ya había trabajado con Michael Jackson.

Fue él quien precisó que la cantante quería un look similar al de Elizabeth Hurley en Austin Powers y aseguró que el traje fue confeccionado con solo 13 horas de anticipación.

Fotos: Captura de Youtube.