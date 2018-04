11 / abril / 2018

La enfermedad que Mariah Carey ocultó por años y que la tuvo “sufriendo en silencio”

La cantante reveló que padece trastorno bipolar, el que le fue diagnosticado en 2001. “No quería creerlo”, reconoce.

Mariah Carey es una de las artistas más famosas y exitosas del último tiempo. Con 18 números 1 y más de 200 millones de discos vendidos, se ha convertido en un referente indiscutido de la música pop.

Recientemente la cantante reveló un drama que mantuvo en secreto por años y que la tuvo mucho tiempo “sufriendo en silencio”.

En una entrevista a la revista People reveló que padece trastorno bipolar, el que le fue diagnosticado en 2001. “No quería creerlo”, reconoce la artista quien agrega que buscó tratamiento después de “los dos años más difíciles que he pasado”.

“Hasta hace poco vivía en la negación y el aislamiento y en constante temor de que alguien me expondría. Era una carga demasiado pesada para llevar y simplemente ya no podía hacer eso. Busqué y recibí tratamiento, puse a personas positivas a mi alrededor y volví a hacer lo que amo, escribir canciones y hacer música”, señaló.

La cantante decidió revelar su enfermedad ya que espera que su testimonio ayude a terminar con la estigmatización de las personas que sufren este trastorno.

“Tengo la esperanza de que podamos llegar a un lugar donde se elimine el estigma a las personas que pasan por algo como esto. Puede ser increíblemente aislante. Me niego a permitir que esta enfermedad me defina o me controle”, dijo.

Fotos: Shutterstock/Wikipedia