23 / abril / 2018

La especial lista de “reglas” que un joven le impuso a su polola para que lo acompañara a ver “Vengadores 3”

Los fans de “Avengers” ya no pueden más con las ansias que tienen de ver el estreno el próximo 27 de abril y por lo tanto ese día lo esperan como un bastante especial y que nada lo pueda arruinar.

Es por eso que estos días ha causado furor en redes la publicación de un joven en Twitter con las “reglas” que le impuso a su pareja si ella lo acompaña a ver “Avengers: Infinity War”.

Segun dice el cabro, ha esperado por 10 años el estreno de la cinta de Marvel, por lo que al invitar a su polola al cine quiso dejarle clarito lo que debería cumplir.

En la foto está la conversación entre el joven y ella, a quien le pregunta si lo acompañará a ver la peli. Al ver que la novia le contesta que sí , le envió una lista de seis reglas que debía seguir.

This dude set ground rules for his girl in terms of watching Infinity Wars and i’m blown away. 😂😂 pic.twitter.com/yfEB57hG5q — Stanley T (@TseStanley23) 12 de abril de 2018

1. “Te compraré todo lo que quieras antes de la película. Dulces, palomitas, bebidas, incluso un hot dog. Pero no puedes preguntarme nada durante la película”.

2. “No hablar durante la película, no me puedes distraer. Si tienes alguna pregunta escríbela, la contestaré cuando termine”.

3. “No me tomes la mano, me distraerá y me perderé cosas que he esperado 10 años para verlas. Espera hasta después de los créditos. Los besos también cuentan”.

4.”Si un personaje principal muere, lloras conmigo, si no te vas para la casa. Necesito que me acompañes en esto”.

5. “Si me cancelas, necesito que me avises al menos 24 horas antes para que pueda reemplazarte por alguien más calificado como mi amigo Jesse. Si lo haces a último minuto y tengo que verla solo recibirás una llamada de mi abogado”.

6. “Si un lunático decide entrar y hacer un tiroteo, necesito que te encargues de él y lo mantengas bajo control. Llamaremos a la policía después que termine la película. No necesito esas distracciones en medio”.

“Seguir estas reglas te garantizan un viaje a consumir tu helado favorito después de la película. Alguna pregunta?”.

Luego de ver el listado la chiquilla le respondió con el emoji de una ceja levantada.

La publicación ha causado bastante gracia, sobre todo entre los fanáticos de la cinta y ya ha sido retuiteada 90 mil veces y tiene más de 220 mil “me gusta”.