12 / abril / 2018

La ‘espeluznante’ foto de Michael Jackson que su hija Paris debió salir a defender

La imagen fue editada por una fanática y subida a Twitter por la hija del Rey del Pop.

Ya van a ser nueve años de la muerte de Michael Jackson. Aunque pasen los años, el mundo de la música y el espectáculo no lo olvidan y cada cosa que aparece sobre él se convierte en noticia.

Así quedó en evidencia luego que Paris, la hija del fallecido Rey del Pop publicara una fotografía en la que aparece junto al músico y fue catalogada como “espeluznante”.

En la imagen, editada por una fanática, aparece Paris de 20 años junto a su padre y Debbie Rowe, su madre. Rápidamente la foto llamó la atención de los usuarios, ya que al momento de la muerte de Jackson, ella tenía solo 11 años.

La actriz, Lori Petty de la serie, Orange is the New Black, le escribió a Paris que la foto le parecía “demasiado espeluznante”, según señala Infobae.

Sin embargo, la modelo defendió la fotografía. “No, yo creo que es lindo soñar con cómo hubiera sido tener padres y ponerlo en una forma que lo pueda ver, así sea en una foto editada por un fan”, dijo Jackson.

“Si a ti te gusta, entonces a mí me encanta, escribió Petty aclarando que su comentario en ningún momento fue con maldad.

Fotos: Shutterstock/Wikipedia