11 / abril / 2018

La furiosa funa de Luli a un degenerado que le mostró “todas sus partes íntimas”

La exchica reality además denunció al exhibicionista, que fue detenido por Carabineros.

Una desagradable situación fue la que relató Nicole “Luli” Moreno a través de su cuenta de Instagram, donde aseguró que un sujeto desconocido cometió un acto de exhibicionismo frente a ella.

La exchica reality contó que mientras iba manejando su auto por la comuna de Las Condes, un hombre le mostró sus partes íntimas en la calle y a plena luz del día.

“Estoy completamente enojada. Iba pasando por Apoquindo con Tomás Moro cuando en la esquina un tipo me mostró todas sus partes íntimas. Esto no puede ser, me faltó el respeto, fue un degenerado”, dijo furiosa Luli.

Moreno no solo se quedó en la funa por las redes sociales, ya que además denunció la situación ante Carabineros y el sujeto fue detenido.

La figura de televisión también expuso la cara del sujeto. “Les dejo la foto para que tengan mucho cuidado”, advirtió.

Foto: Instagram.