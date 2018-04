13 / abril / 2018

La historia del perro que cumplió 15 años y su dueño le hizo un asado para festejarlo

“Él se merece más de lo que pide día a día..”, dice el texto que su amo, Fausto Valenzuela, escribió en Facebook.

“El perro es el mejor amigo del hombre” dicen por ahí y el caso de “Rocko”, un can que vive en Argentina, viene a confirmar esa popular frase, ya que tan importante ha sido para su amo que tuvo un asado para celebrar sus 15 años.

Fausto Valenzuela es un policía de Santa Fe, quien adoptó a “Rocko” luego que un hombre llegara con el animal a la comisaría donde trabajaba diciendo que no podía cuidarlo debido a que era muy agresivo.

“Desde ese día no se separó más de mí. Lo tuvimos un tiempo en la comisaría, pero un día me hice la rata y me lo traje para Santa Fe”, dice Fausto.

Sin embargo, el perro está enfermo y con problemas renales. A fines del año pasado el veterinario le dijo a Fausto que mejor preparara todo ya que todo indicaba que se iba a morir.

“Pero por un milagro se salvó. Así que dije que si llegaba a los 15 años le hacía un asado. Llegó el día y lo hice”, cuenta al diario La Nación de Argentina.

“NUNCA COMÍ SOBRAS…. Pero hoy voy a comer las sobras de mi perro… 15 AÑOS cumple hoy… Más de un tercio de mi vida…. Dirán.. Sos un loco facha!!! No importa… Él se merece más de lo que pide día a día..”, parte el texto que acompaña una foto en el Facebook de Fausto.

“Allanamientos donde te sentabas en la puerta de la casa y no dejabas q ningún civil entrara”, dice el texto junto a una foto de Rocko comiendo su asado el pasado 18 de febrero, día de su cumpleaños.

Aunque han pasado dos meses desde ese día, recién ahora la historia de Rocko se ha comenzado a viralizar por las redes sociales.

Fotos: Facebook