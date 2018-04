20 / abril / 2018

La medida extrema de Charlize Theron para subir 22 kilos para su nueva película

La actriz debió aumentar de peso para interpreta a una madre de tres hijos en la cinta “Tully”.

Charlize Theron es de esas actrices que a la hora de interpretar a un personaje, lo hace a tal punto que se transforma física y mentalmente.

Ya lo hizo con la cinta “Monster”, que cuenta la historia de la asesina serieal Aileen Wuornos y que le valió un Oscar como Mejor Actriz. Ahora la modelo vuelve a transformar su cuerpo en “Tully”, donde interpreta a una madre de tres hijos y en la que tuvo que engordar 22 kilos.

“Quería sentir lo mismo que sentía esta mujer, y creo que fue la mejor manera de acercarme a ella y poder entender su estado mental”, dijo la actriz a Entertainment Tonight.

Theron reveló que la situación le provocó una tremenda depresión. “Por primera vez en mi vida estaba comiendo mucha comida procesada y tomando demasiada azúcar. No fui una persona muy divertida durante la grabación de esta película”, señala.

La actriz señaló que debió comer grandes cantidades de comida en el día como en la noche. Era la única forma de mantener su peso, según indica El País.

“Me levantaba literalmente a las dos de la mañana y tenía un plato de fideos con salsa de queso al lado mío. Me levantaba sólo para comer… Simplemente me lo embutía, me lo empujaba por la garganta. Es difícil mantener ese peso”, agregó.

Theron reveló que iba a un local de comida rápida y pedía hamburguesas como desayuno. Al terminar la cinta, la actriz debió perder todo el peso que había ganado. Le tomó un año y medio volver a su físico normal.

Fotos: Shutterstock/Captura de video