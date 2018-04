24 / abril / 2018

“Lo quería herir ahí”: mujer que cortó el pene a amante con una tijera reveló detalles del ataque

La joven de 26 años aseguró que está arrepentida y que en realidad solo quería asustar a la víctima.

Brenda Barattini, de 26 años, se hizo hizo conocida en buena parte del mundo luego que en noviembre pasado atacara con unas tijeras de podar a su amante, a quien le cortó el pene.

La joven argentina se encuentra en prisión preventiva en una cárcel de mujeres y arriesga una pena de hasta 15 años por la brutal agresión en contra del hombre.

Desde el centro de reclusión, Brenda conversó con el diario La Voz de Córdoba, para entregar su versión sobre lo sucedido: “Yo lo herí con una tijera, le corté el miembro, el pene, no los testículos. Le corté el pene; completo no fue: lo herí. Lo herí, no hubo ni amputación; esta persona camina, no usa bastón”, afirmó.

El sujeto de 40 años fue hospitalizado con riesgo vital y un corte del 90% de su órgano reproductor. Actualmente lidia con depresión y espera para realizarse cirugías reconstructivas, según Clarín.

Barattini se declaró arrepentida y dijo que solo quería asustarlo, aunque justificó su actuar como una respuesta a un daño muy grande: “A mí también me han hecho un daño. Han dañado mi proyecto de vida, mis sueños. Han dañado toda mi vida”, dijo.

Según la cordobesa, “nadie ve lo que hay detrás. Jamás dije que no fui yo, pero no lo hice porque sí. Esta persona me hizo mucho daño. Y lo que me hizo no se le hace a ningún ser humano”, recalcó, aunque no entregó mayores detalles sobre lo que el hombre le habría hecho.

“Me generó un daño psicológico muy grande. Vulnerando mi intimidad, y eso no se hace. Yo respondí, quizá no de una manera correcta, pero respondí”, se justificó.

Un presunto video íntimo sexual sería uno de los móviles del crimen. “Creo que si este video sale a la luz, esta persona para la Justicia va presa. No han encontrado el video, no sé qué pasó. Él ha reconocido que había un video y que lo pasó. Es más, la persona a la que se lo pasó es su mejor amigo, tecladista de la banda y su abogado; no me sorprende”, declaró.

“La persona vino a mi casa, lo herí. Lo quería herir en ese lugar. Como a mí me hirieron, yo herí”, sostuvo Barattini. Y criticó a la prensa: “Los medios lo han encubierto mucho a él. Siempre que hay un abuso, se le cuida la intimidad al hombre o a quien lo hizo. Es una persona que para mí es muy oscura. Me hizo un daño muy grave. Nunca nadie me había hecho tanto daño”.

Fotos: Redes sociales.