Los Simpson enfrentan polémica racial por Apu

10 / abril / 2018

La popular serie de Fox está enfrentando una gran polémica . Esto se debe a que en noviembre pasado se estrenó el documental The Problem With Apu, film del comediante de ascendencia india Hari Kondabolu que apunta a los estereotipos y el racismo con el que se representa a la gente de dicho país en la serie, en especial por la forma en que es presentado el dueño del Kwik-E-Mart.

En el material a través de distintos testimonios, Kondabolu cuenta cómo ha sido difícil desarrollarse siendo indio, en un mundo donde su cultura es caricaturizada: de hecho, se menciona que Apu es vocalizado por Hank Azaria, actor blanco que finge tener un acento indio.

Tras esto “Los Simpson” se hicieron cargo y en su más reciente capítulo , No Goof Read Goes Unpunished, Marge quiere leerle a Lisa uno de sus cuentos favoritos, pero se percata que está lleno de xenofobia y racismo, por lo que decide reescribirlo, pero el relato pierde su sentido: “Algo que empezó hace décadas y era aplaudido y considerado inofensivo, ahora es políticamente incorrecto. ¿Qué más se puede hacer?”, dice Lisa, hablándole a la audiencia.

#TheSimpsons completely toothless response to @harikondabolu #TheProblemWithApu about the racist character Apu:

“Something that started decades ago and was applauded and inoffensive is now politically incorrect… What can you do?” pic.twitter.com/Bj7qE2FXWN

— Soham (@soham_burger) 9 de abril de 2018