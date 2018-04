12 / abril / 2018

Mark Hamill aseguró que no le interesa volver a “Star Wars”

Luke Skywalker en entrevista con ABC habló sobre su futuro en “Star Wars”. Si bien el destacado actor no confirmó si regresará o no en el episodio IX luego de que su personaje se hiciera uno con la Fuerza en el Episodio VIII – Los últimos jedi, aseguró que en realidad ya no está interesado en seguir en los filmes.

La razón de ello, según Mark Hamill es porque los actores Carrie Fisher y Harrison Ford ya no son parte de ese universo. Destacando además que lo que más lo afectó, tanto a él como al resto de su familia, fue la muerte de Fisher en 2016: “Realmente ha perjudicado mi habilidad de disfrutarlo al máximo (actuar en Star Wars). Antes me preguntaste, ‘¿vas a regresar?’. Ya no me interesa porque Han Solo (Ford) se ha ido, Luke se ha ido. Y no puedes volver a reunir a la pandilla de la forma en que desearías”.

Estos dichos se suman a unos expresados por el artista sobre su preocupación por saturar al público con Star Wars, dada la gran cantidad de películas y series que Disney y Lucasfilm están desarrollando: “Diría que deberían medir sus pasos, porque no querrían sobresaturarlo. Le dije a Disney, ‘¿en serio? ¿(Solo, película centrada en Han Solo a estrenarse en mayo) Saldrá 5 meses después que nosotros (Los últimos jedi)? ¿No pueden esperar por lo menos a Navidad?’. Pero ellos ya tenían todo programado, están haciendo películas de Marvel y las suyas propias, así que ya llega más allá de mi alcance”.