“Más de 100 horas de trabajo”: Justin Bieber sube una foto con sus tatuajes y ya no tiene espacio para más

06 / abril / 2018

La imagen publicada por el cantante tiene más de 5 millones de “me gusta” en un solo día y cuenta el proceso que ha vivido para tener esos tatuajes.

El artista canadiense Justin Bieber ha llenado su torso de tatuajes a través de los años. Y al parecer ya no le queda espacio para ninguno más, según se puede apreciar en su última publicación.

Justin ha revelado en Instagram cuántas horas le ha llevado tener todos los tatuajes que tiene en el cuerpo al día de hoy, cuenta La Vanguardia.

En una foto en la que aparece con el torso desnudo, y tiene más de 5 millones de “me gusta” en un solo día, explicó lo que ha sido este proceso en su vida.

“Si tatuarse no hiciera daño, todos tendríamos tatuajes. Bueno, o quizás no todos. Más de cien horas de trabajo de corazón hay en mi cuerpo, y no me quitaría ninguno. Amo el arte y he hecho de mi cuerpo un lienzo, y ha resultado súper divertido”, escribió en la publicación.