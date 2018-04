05 / abril / 2018

Mira cómo luce la vocalista de Aqua a 20 años de su éxito “Barbie Girl”

¿Quién no ha vacilado alguna vez el recordado tema Barbie Girl? onda “I’m a Barbie girl, in a Barbie world. Life in plastic, it’s fantastic”.

Ya han pasado 20 años de que el hit se transformó en todo un éxito y muchos aún deben recordar a su linda vocalista Lene Nystrom.

Cabe recordar que la artista en 2001 se casó con uno de sus compañeros de grupo, Soren Rasted (el rubio), tuvieron dos hijos y en 2017 se divorciaron.

Si bien hoy Lene tiene 44 años. pareciera que los años no han pasado por ella y sigue igual de bella.

¡Acá te dejamos algunas imágenes!

