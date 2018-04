Mira la increíble transformación de John Travolta para su nueva película

26 / abril / 2018

John travolta cuenta con una destacada trayectoria y ha interpretado todo tipo de personajes pero esta vez ha sorprendido a sus seguidore por su gran transformación para interpretar su nuevo papel.

El artista será un fanático acosador en la película “Moose”, dirigida por Fred Durst, líder del grupo Limp Bizkit. El film está inspirado en algunas situaciones vividas por el músico en la vida real, en las que se ha sentido acosado por fans.

El actor de “Pulp Fiction” será uno de aquellos fanáticos que persigue a toda costa al cantante quien será interpretado por Devon Sawa.

El cambio de look de Travolta ha sido muy comentado en redes ya que luce una barba canosa y descuidada, tiene un aspecto “demacrado” y además tuvo que subir de peso.

First image of John Travolta as a crazed stalker in ‘Moose’, directed by Limp Bizkit’s Fred Durst (seriously) pic.twitter.com/T1LjRnDYtp

— Independent Film (@TheIndyFilm) 25 de abril de 2018