25 / abril / 2018

Netflix anuncia los estrenos que llegarán en mayo a Latinoamérica

La popular plataforma de streaming ha dado a conocer los estrenos que llegarán en el mes de mayo para Latinoamérica.

Entre estos figura la serie danesa original de Netflix, “The Rain”, y la cuarta temporada de Unbreakable Kimmy Schmidt, entre otros.

Películas como “No Estoy Loca” estarán disponibles desde el 4 de mayo, y “El Hilo Rojo” con Benjamín Vicuña y China Suárez llega el 19 de mayo.

Otros títulos destacados son:

• Anon – Película Original de Netflix

• Cargo – Película Original de Netflix

• Dear White People: Volumen 2 – Serie Original de Netflix

• Ali Wong: Hard Knock Wife – Especial de comedia Original de Netflix

• 27: Gone Too Soon

Acá te dejamos el video con todo lo que llegará en mayo a la plataforma: