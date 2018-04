Video: Descubren error en escena clave de “Star Wars: The Last Jedi”

13 / abril / 2018

Un fanáticos de la exitosa saga compartió en redes un curioso error detectado en “Star Wars: The Last Jedi”.

Este ocurre cuando Kylo Ren y Rey batallan contra los guardias de Snoke, luego de que él falleciera a manos del hijo de Han Solo.

Es ahí cuando surge la fallita mientras la aprendiz de Luke Skywalker está contra un enemigo y ocurre un error de continuidad. Ya que el rojo primero está con dos cuchillos y luego mágicamente aparece c0n uno.

Choreographer: “but sir, as cool as it may look, if the red guard has two knives he could just stab Rey in the back”

Director: We’ll just edit one out half way through the move, no one will notice.

FX Guy: Done. pic.twitter.com/5FbmvwoTr2

— Paul Blank (@TheLocalGod) 3 de abril de 2018