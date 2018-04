03 / abril / 2018

Video: ¡El peligroso reto viral del condón ha vuelto!

Es común encontrarse con distintos desafíos virales, algunos de ellos resultan ser bastante graciosos que hasta dan ganas de sumarse pero hay otros que definitivamente caen en lo extraño y peligroso.

Un ejemplo de ellos es el más reciente, se trata del reto viral del condón, este consiste en esnifar condones por la nariz y devolverlos por la boca, desafío que ya sea había hecho popular en 2013 y que hasta ahora no ha registrado víctimas fatales. Pero esto no significa que no sea peligroso.

Sobre los efectos de aspirar un preservativo, el equipo médico del Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, indicó a través de ejemplos de graves lesiones, las consecuencias del hecho.

Una de las referencias fue el caso de una mujer a la que le colapsó un pulmón y contrajo neumonía después de que se tragara un condón ; y otra que tuvo que ser intervenida de apendicitis debido a que un fragmento del preservativo se alojara en un rincón de su intestino.

Así que hay que ser bastante w… para querer hacerlo ¡Corta!