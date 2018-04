04 / abril / 2018

Vinculan amorosamente a Angelina Jolie con famoso actor casado

Todo tipo de rumores han aparecido de manera posterior a que el quiebre entre la actriz y Brad Pitt se hiciera público.

Desde que Angelina Jolie y Brad Pitt se separaron, sus fieles fanáticos se encuentran con gran incertidumbre respecto a su vida sentimental.

Pese a que ha salido a la luz pública que Brad ha tenido algunas citas, lo cierto es que de Angelina aún no se tenía conocimiento de una nueva relación. Hasta ahora.

Y es que, de acuerdo al sitio E Online, Angelina y su ex coestrella Ethan Hawke, con quien protagonizó “Taking Lives”, en 2004, tendrían una “intensa” amistad. El detalle que impresionó a todos es que Ethan está casado.

De acuerdo al portal de noticias, la celebridad “siente mariposas cada vez que ve el nombre de Ethan en su celular”.

No obstante, una fuente cercana aseguró que “ella no está saliendo (…) ella está enfocada en sus hijos (…) ha tenido algunas reuniones de negocios con hombres, pero no eran citas”.

Fotos: Shutterstock.