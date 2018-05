Actor de ‘Harry Potter’ sorprende a los fans al anunciar su matrimonio

29 / mayo / 2018

En la alfombra roja de ‘Harry Potter and the Deathly Hallows part 2’, quien se robó todas las miradas fue Matthew Lewis. El actor se veía muy distinto a como lucía su personaje, Neville Longbottom, a lo largo de las películas y de inmediato causó sensación, especialmente entre las fanáticas.

Pero para todas aquellas hay malas noticias. El actor anunció este lunes que contrajo matrimonio con su novia, la bloguera Angela Jones.

A través de Twitter, Lewis subió una romántica fotografía junto a su ahora esposa, acompañado del siguiente mensaje: “No solo me perdí a los Artic Monkeys en Los Angeles, sino que cuando estaban tocando en Italia no pude ir a velos porque a esa misma hora estábamos mi esposa y yo casándonos”.

Not only did I miss @ArcticMonkeys in LA but they were performing in Italy at the same time we were there and my wife made me get married instead. Fuming. pic.twitter.com/VEZfTkizBa

— Matthew Lewis (@Mattdavelewis) 28 de mayo de 2018