16 / mayo / 2018

Chiqui Aguayo entra a la polémica tras defender la rutina de Yerko Puchento

Parece que la controversia por los dichos de Yerko Puchento a Daniella Chávez no tiene para cuando acabar.

La rutina del humorista ha estado en el ojo del huracán la última semana, con varias figuras del espectáculo e incluso la política refiriéndose a esta. Y la última en dar su opinión fue Chiqui Aguayo. La humorista estuvo presente en ‘Muy Buenos Días’ donde le prestó apoyo a su colega.

Aguayo comenzó su defensa diciendo: “Su personaje puede contradecirse quinientas veces y, por lo mismo, ser gracioso. Ahora, de que si es una buena broma o una mala broma lo de la Tía Carlina, también pongámonos en el contexto en que estás. Estás en Vértigo. Es distinto también”.

“No encuentro que sea un buen chiste. Creo que es un mal chiste. Pero tampoco se le puede endosar a Yerko Puchento la responsabilidad de que tiene que ser de una sola línea. En su contradicción aparece el personaje (…) uno también asume ciertos riesgos cuando vas a Vértigo, Vértigo es un programa que paga súper bien”. Continúo la humorista. Pero este comentario no cayó muy bien entre los presentes en el estudio.

El primero en rebatirle fue Nacho Gutiérrez, quien la interrumpió diciendo. “Chiqui. Discrepo, porque si te van a pagar… Por ejemplo voy y contrato a la Chiqui Aguayo. Ya, la contraté. No tengo derecho yo a llevarte de invitada, pagarte e insultarte”.

Frente a ese comentario, Aguayo defendió a su colega “es un mal chiste, no es una humillación per sé (…) Si uno, como humorista, tampoco toma esos riesgos, no existe y deja de parecer eso que es peligroso de incomodar. Y hay que incomodar”.

Otra de las que nos estuvo de acuerdo con los comentarios de la humorista, fue Karen Bejarano, quien aseguró que le molestaba que juzguen a las mujeres por lo que hacen o como se visten. “Me da rabia, porque las mujeres siempre somos juzgadas por cómo nos vestimos, qué hacemos, por lo que no hacemos. Que la Daniella quiera mostrar su cuerpo es problema de ella. Pero de ahí a denostarla a nivel de tratarla de prostituta en un canal abierto, en un programa prime, lo que sabemos que eso significa, a mí me parece un poco mucho ya”.