18 / mayo / 2018

Conoce la historia del guardaespaldas de Arturo Vidal

Gabriel Marrero tiene 34 años, mide 1.95 y es guardaespaldas hace más de 10 años. Este es el venezolano que trabajó incluso para Hugo Chávez y que ahora llegó a la fama por ser el guardaespaldas de Arturo Vidal.

En entrevista con Las Últimas Noticias, Marrero contó que mientras trabajaba como guardia de un supermercado de Plaza Egaña, fue contactado por el jugador de la selección nacional para que trabajara a tiempo completo con él. “Arturo me dijo que renunciara y me presentara en su casa al día siguiente, pero me costó creerle porque él siempre anda con chistes”.

Marrero comenzó su carrera en 2003 e incluso formó parte de la guardia de honor presidencial en Venezuela, en el tiempo que Hugo Chávez estuvo al mando. Trabajo que le trajo problemas en Chile luego que diera una entrevista donde según el fue malinterpretado. “Ya estaba con Arturo y me hicieron una nota en un diario. Ahí hablé de mi época con Chávez, pero se malinterpretó y causó cierta molestia en la comunidad venezolana residente acá. Me gustaría aclarar eso: yo solo hice mi trabajo, no tengo por qué cargar con la culpa que provoca su figura”.

Ya con una familia formada en Chile, Marrero se encarga de la seguridad del futbolista cuando este viene a nuestro país y cuenta que se preocupa completamente de Vidal. “No hay descanso, relajo, ni nada. Lo voy a recoger al aeropuerto y lo ayudo en lo que necesite, como ir a buscarle una chaqueta al auto, cuidarle el celular, acompañarlo a comprar mariscos, etc. Lo bueno de Arturo es que todo lo pide por favor”.

Pero no solo para Vidal a trabajado Marrero en Chile. También fue guardaespaldas del multimillonario Leonardo Farkas, de quien cuenta. “Una vez lo acompañé al teatro con su señora y a ella se le perdió el celular. El cobertor era de oro, con diamantes incrustados, entonces lo quería recuperar. Yo noté que los tipos de limpieza del baño andaban raros, me acerqué a hablar y me lo entregaron. Después, Farkas les dio una propina de 500.000 pesos”.