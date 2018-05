11 / mayo / 2018

Daniella Chávez paró en seco a Yerko Puchento por agarrarla pal web-eo

Este jueves se emitió un nuevo episodio de “Vértigo” entre sus invitados estaban Maly Jorquiera, Ariel Levy, Eli de Caso, Sebastián ‘Lindorfo’ Jiménez, y Daniella Chávez, y si bien esta última no ganó se convirtió en uno de los tópicos más comentados en redes por su discusión con Yerko Puchento.

Resulta que durante su rutina el comediante le dijo una “broma” que a ella no le pareció en absoluto . El nombre completo de la rubia es Daniella ‘Carlina’ Chávez Carrillo” dijo el actor , haciendo una clara alusión a la dueña del popular burdel ‘La Tía Carlina’ .

A Chávez se le notó que estaba molesta pero hizo nada hasta que Yerko comenzó a leer lo que sería un supuesto diario de vida de la participante, que esta lo encaró. Primero, el actor bromeó con que el cuaderno estaba ‘caliente’, lo que ella desaprobó con su cabeza, antes de decirle: “Yerko, es Daniella Karina, no Carlina. Si me quieres decir prostituta, me lo dices a la cara. Dilo de frente”.

Esto provocó un silencio en el estudio y él solo respondió desentendiéndose del tema, asegurando que había dicho ‘Karina’ y siguió con su lectura : “Querido diario, hoy me tocó ser vocal de mesa. Tres viejitos se equivocaron y depositaron el voto en mi escote”. Se escucharon muy pocas risas. Minutos más tarde Daniella fue eliminada del espacio y realizó duros descargos a través de su cuenta de Twitter.

No es primera vez que estaba en vértigo, sé a lo que venía, pero de ahí a tener que aguantar faltas de respetos como la de #Yerko no lo acepto, me dijo Daniella Carlina Chávez Carrillo, no me llamo así, me trato de prostituta, todos conocen la tía Carlina y a lo que se refería! — Daniella Chavez (@daniellachavezc) 11 de mayo de 2018

Me voy con mucha pena y lo que más da pena, que después de un acto cobarde de #Yerko nadie dijo nada, Martín Carcamo se reía y Diana Plop, habían 3 mujeres y ninguna dijo algo, así es fácil pisotear a las mujeres! Después sale con el discurso pro mujer, nefasto! #Vertigo2018 — Daniella Chavez (@daniellachavezc) 11 de mayo de 2018

En conversación con LUN la rubia dijo: “Estoy con mucha pena. En el programa no paraba de tiritar. Estaba nerviosa y sigo muy nerviosa. Me siento muy dolida con Yerko, Diana y Martín. Yerko me trató de prostituta y caliente. Nadie dijo algo y había tres mujeres en el set. Se llenan la boca con discursos y nadie dijo algo”.

¿Qué te parece la reacción de la modelo?