23 / mayo / 2018

El protagonista de “La Casa de Papel” que visitará Chile

Se trata de Roberto García, responsable de darle vida a Oslo en la popular serie española.

La Casa de Papel se ha convertido en todo un fenómeno. La serie española es la producción de no habla inglesa más vista en la historia de Netflix, con miles de fanáticos alrededor del mundo. Y Chile no es la excepción.

Para felicidad de los fans, uno de los actores de la serie visitará el país. Se trata de Roberto García, responsable de darle vida a Oslo en la popular serie española.

El actor y fisicoculturista llegará a Chile como invitado de Expo Cool, que se realizará desde el 28 de junio al 1 de julio.

“No conozco nada de Sudamérica, así que estoy muy ilusionado. Me apetece mucho conocer la cultura suya y a los chilenos, soy muy extrovertido y espiritual, siempre me ha gustado estar charlando con la gente”, dice García en conversación con La Cuarta.

Lamentablemente su personaje muere en la segunda temporada y sobre la siguiente el actor reconoce no saber nada. “Sobre la tercera parte no sé nada de nada, sólo cosas por redes sociales, lo tienen todo bajo llaves, incluso hasta para los intérpretes”, dice.

Reconoce que el éxito de la serie no le ha traído beneficios en lo laboral. “Sigo esperando los llamados para castings de personajes o alguna publicidad”, dice.

Aunque tiene una pinta de rudo, García dice que le tiene un poco de miedo a los fans que se pueda encontrar en Chile.

“En España puedo tomarme un café tranquilo, pero fuera de acá no lo sé. Seguramente me emocione, porque a mi me emociona todo, aunque tenga esta pinta de duro”, dice.

Fotos: Captura de video