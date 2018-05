09 / mayo / 2018

El radical cambio de look de Emily Ratajkowski en Instagram y que no convenció a sus fans

La modelo y actriz mostró un drástico cambio de apariencia que no fue del gusto de todos sus seguidores.

Por lo general las publicaciones de Emily Ratajkowski en Instagram suelen ser aplaudidas y vitoreadas por sus fieles seguidores, que en dicha red social ya suman 17 millones y medio.

Una de las últimas fotos compartidas por la modelo y actriz no tuvo ese mismo efecto, debido a que en ella mostró un radical cambio de look que no fue del gusto de todos sus fanáticos.

En la imagen, Emily luce un corte de pelo estilo “pixie”, muy corto, como alguna vez lo llevó Winona Ryder o Charlize Theron.

Una publicación compartida de Emily Ratajkowski (@emrata) el 7 May, 2018 a las 9:05 PDT

Sin embargo, en el mismo posteo la modelo aclaró que en realidad solo se trataba de una peluca. Una falsa alarma que dejó en claro que a sus fans les gusta tal y como luce en la actualidad, con su pelo largo.

Fotos: Instagram.