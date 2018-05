24 / mayo / 2018

Emilia Clarke habló de su escena final en ‘Game of Thrones’

Para la alegría (o tristeza) de los fanáticos de ‘Game of Thrones’, las grabaciones de la última temporada de la serie estarían prontas a terminar. Al menos así lo habría dado a entrever Emilia Clarke en sus entrevistas.

Es que la actriz está en medio de una gira de prensa para promocionar ‘Solo: A Star Wars Story’ también se dio un tiempo para hablar del final de la exitosa serie de HBO. En entrevista con ‘Vanity Fair’ Clarke dijo “me jodió. Saber que ese va a hacer el último sabor de boca que alguien tendrá de Daenerys es…” pero antes de terminar se calló para no dar más detalles.

Emilia Clarke también habló en el programa ‘Good Morning America’ y dijo “Grabar lo último de cualquier cosa es realmente angustiante (…) me he convertido en un desastre emocional en el set. Ellos me dicen ‘Emilia está bien’ y yo estoy como ‘¡pero es que es la última vez!?'”.