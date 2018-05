03 / mayo / 2018

Enrique Iglesias y Pitbull estrenan “Move to Miami”

Al parecer a Pitbull y Enrique Iglesias les gusta trabajar juntos después de distintas colaboraciones como I’m a freak, I like it o Let me be your lover, nuevamente han lanzado un tema que promete transformarse en todo un hit. Se trata de “Move to Miami”.

El temita fue lanzado en formato lyric a través de YouTube y por la cantidad de reproducciones que sumar al parecer será todo un éxito.

Por su parte el español dio quiso dar la bienvenida al sencillo a través de redes sociales donde además aprovechó de compartir una emotiva dedicatoria a todos sus fans, en la que agradecía todo el apoyo que les habían brindado y por la gran acogida que estaba teniendo la canción:

“Nunca he estado más emocionado por una canción. Pitbull y yo esperamos que se diviertan mucho escuchándolo como lo hicimos nosotros. Sabemos que nada de esto es posible sin los fanáticos más increíbles, apasionados y dedicados del mundo y no puedo agradecerles lo suficiente por todo lo que han hecho por nosotros. He estado viendo todas sus publicaciones en las redes sociales y amo todas las cosas que han hecho tan solo con la portada y los clips que hemos publicado hasta ahora. No puedo esperar para ver todos los vídeos de baile, las canciones de covers, las versiones acústicas y las formas en que harán suyas la canción. Todos los días estoy mirando y apreciando todo lo que compartes”.