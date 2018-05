09 / mayo / 2018

Enrique Iglesias y Pitbull lanzan videoclip de “Move To Miami”

Hace una semana los artistas lanzaron la versión lyrics del tema y ahora finalmente han estrenado el video oficial. Se trata de “Move to Miami” lo nuevo de Enrique Iglesias junto a Pitbull.

En el clip se les puede ver pasearse en descapotables y disfrutar de las noches de Miami.

Esta no es la primera vez que los cantante trabajan juntos ya que han tenido otras exitosas colaboraciones como I’m a freak, I like it o Let me be your lover.

Acá te dejamos el video oficial de “Move to Miami”: