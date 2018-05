22 / mayo / 2018

Fernanda Urrejola reveló los denigrantes castings en que debió quedar sólo en ropa interior

“La que no tenía cuero para ponerse un bikini no quedaba en la teleserie”, dijo la actriz en una reciente entrevista.

En una reciente entrevista la actriz Fernanda Urrejola se refirió a las denuncias en contra de Herval Abreu, donde señaló que supo de los casting que se hacían de noche en el departamento del director de teleseries.

“Sí. Lo supe por un par de compañeras que me contaron. Y ahora digo ‘qué pena no haber sido más’ (…) No lo digo solo por él, pero haber sido más clara en entender que eso no estaba bien”, dijo en entrevista con Revista Ya.

En ese sentido, la actriz valoró que que las mujeres se atrevan a hablar para que esto no se siga permitiendo.

Urrejola también señaló que en las producciones los roles femeninos “se sexualizan demasiado” e incluso reveló que en el casting de la teleserie “16” debió hacerlo en “sostenes y calzones”.

“O sea, el casting de ’16’ lo hice en sostenes y calzones”, dijo agregando que todas las mujeres debieron hacerlo.

“Todas lo hicimos, así era el casting y teníamos 21, éramos enanas. Obvio que todas lo conversamos y decíamos ‘¿por qué tenemos que hacer esto?’”, señaló.

Urrejola agregó que no fue la única vez que debió hacer un casting en ropa interior. “Me ha tocado más de una vez hacer casting donde te piden estar en sostenes y calzones. Es súper denigrante. La que no tenía cuero para ponerse un bikini no quedaba en la teleserie y es triste, pero así era”.

La actriz dijo que hay una lista de situaciones que ocurren todos los días y que son acoso o abuso, pero nadie lo hablaba debido al medio y porque estaba muy normalizado en la televisión.

Urrejola aclara que este tipo de abusos es algo que ocurre en todas partes. “No solo el abuso sexual sino también el abuso de poder”, señaló.

