22 / mayo / 2018

J Balvin responde a las críticas de Aleks Syntek contra el reggaetón

Otra vez Aleks Syntek criticó al reggaetón en Redes Sociales. En esta ocasión el cantante mexicano publicó un vídeo en Instagram que también compartió en Twitter, la cual desató una ola de comentarios entre los fanáticos y los detractores del género. Incluso el reggaetonero J Balvin entró a la discusión.

El enojo de Syntek nació cuando estaba tomando desayuno en el aeropuerto y una pantalla aparecía el videoclip ‘Bonita’ de J Balvin y Jowell & Randy. El artista decidió compartir su indignación con las siguientes palabras:

“10 am de la mañana desayunando en el aeropuerto ‘Se pone caliente cuando escucha este perreo y yo también me pongo caliente si la veo.'” Escribió Syntek citando la canción. “Dejen la música para antro pornográficas para los antros de noche. No durante el día en lugares públicos. Mis hijos te lo van a agradecer” finalizó.

Tras la viralización del mensaje que escribió el también productor. El mismo J Balvin le respondió a través de una de sus historias de Instagram donde además de etiquetarlo le dice: “Necesitas un abrazo hermano”.