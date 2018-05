07 / mayo / 2018

La brutal confesión de Fernanda Figueroa que complicaría a Joche Bibbó

La ex chica reality contó la firme y reveló que hubo episodios de maltrato en su relación con el trasandino.

Tristeza entre sus seguidores ha generado el quiebre entre Fernanda Figueroa y Joche Bibbó, quienes mantuvieron una relación amorosa durante cuatro años.

“Gracias por estos 4 años de amor y cariño”, era parte del mensaje que Joche dejó en su Instagram y que confirmaba hace algunos días el quiebre. Sin embargo, pronto las palabras de amor quedaron atrás, ya que el argentino acusó infidelidad por parte de Figueroa.

Aunque en un principio, la ex chica reality no quiso hablar de su quiebre, tras las declaraciones de su ex, decidió romper el silencio y realizó una dura confesión y reveló detalles de la convivencia que tenían.

“Estábamos con problemas desde principios de marzo. Teníamos muchas discusiones producto de los celos. En verdad ya no quería que todo el amor que le tenía se empezara a convertir en odio”, comienza diciendo Figueroa en conversación con el sitio Alfombra Roja, donde agrega que uno de los problemas fue la desconfianza del argentino.

“Hice todo lo que podía, di hasta mi 200 por ciento. Joche es una persona muy desconfiada, porque ha tenido muchas mujeres en su vida que lo han traicionado. Entonces él pensaba que yo era como esas mujeres”, dice.

Figueroa dice que para que los celos del argentino no terminaran por destruir la relación, ella le ofreció asistir a una terapia de parejas y se abrió completamente para que el argentino no desconfiara de ella.

La ex chica reality confiesa que finalmente se cansó y aunque intentó que la relación mejorara, señala que nada de lo que hizo funcionó.

“Yo llegué a estar tan cansada que me alejé un poco. Pensé que quizás así iba a reaccionar también, pero fue peor, porque empezó a desconfiar más. Se agravó todo y no funcionó mi técnica, de que él se la jugara”, cuenta.

En una segunda entrevista con Alfombra Roja, la estudiante de diseño de vestuario revela que fue maltratada por el argentino durante la relación.

“Con Joche se terminó por todo lo que conté, pero también hay otros temas, que son temas graves. Yo siento como mujer que quizás lo debí haber detenido antes. Hubo episodios de maltrato verbal que yo aguanté”, señala.

Figueroa agrega que la relación con Joche se terminó fundamentalmente por los episodios de maltrato y asegura que aún está siendo hostigada por el argentino.

“Estoy viviendo una situación de hostigamiento de su parte y me da mucha pena porque mientras él publica que fueron cuatro años de amor, yo recibía otro tipo de mensajes”, dice Fernanda.

Agrega que le envía mensajes insultándola y cuando es consulta por qué no lo bloquea, Fernanda dice que se debe a que Joche la llama llorando y busca otras vías para hacerle llegar sus improperios.

“No quiero decir las cosas tal como son, porque son horribles. Yo no soy como él que me está tratando de dejar mal. Yo no lo voy a hacer con él, no de esa misma forma”, dice.

“La gente siempre habla ‘que pobrecito Joche, siempre se lo cagan, pobrecito Joche siempre abusan de él, pobrecito Joche’, y no es así. Esta vez no. A lo mejor la vez pasada sí, pero esta vez no”, finaliza.

Fotos: Instagram