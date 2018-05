18 / mayo / 2018

La impensada teoría sobre la verdadera identidad del Joker de Heath Ledger que sorprende a los fans

La hipótesis fue planteada por el actor y comediante Patton Oswalt y tiene bastante sentido.

En julio próximo la película “Batman: The Dark Knight” de Christopher Nolan cumple 10 años y con motivo del aniversario nuevas teorías han aparecido en la web. Un que ha llamado la atención hace referencia a la verdadera identidad del Joker interpretado por Heath Ledger, que falleció poco antes del estreno de la cinta y que le valió un Oscar póstumo a Mejor Actor Secundario.

La hipótesis fue planteada en Facebook por el actor y comediante Patton Oswalt, quien teorizo sobre los orígenes del enemigo del Hombre Murciélago en la segunda entrega de la trilogía de Nolan, una versión anarquista y enigmática del personaje, tanto que la discusión continúa después de una década, publica el sitio Cultura Ocio.

La elaborada conjetura ofrece nuevas luces sobre la personalidad del sociópata de cara pintada: “Siempre he creído que el Joker de Heath Ledger es un ex soldado con estrés post-traumático. Hace referencia a ‘un camión lleno de soldados explotando’, tiene facilidad con armas de asalto y sus capacidades tácticas y de planificación precisa suenan a un ex soldado de Fuerzas Especiales regresando a su país para vengarse”, planteó Oswald en su publicación.

“¿Qué tal si no solo es un ex militar, pero un ex miembro de inteligencia militar? Específicamente: De interrogación. Parece ser muy bueno en la manipulación mental que las interrogaciones requieren. Dice cosas como ‘reconozco a un hombre que chilla cuando lo veo’. Ajusta su personalidad ante cada persona que habla y sabe exactamente qué reacción obtendrá de ellos: Se burla de la masculinidad de un criminal, apela al terror de un policía, a la sed de venganza de otro, juega con el carácter aislado de Gordon y la obsesión de ‘justicia’ de Harvey Dent’. Incluso sostiene una ‘investigación en reversa’ contra Batman”, continuó explicando.

El actor también se valió comentarios de sus seguidores para seguir expandiendo la teoría, apuntando cómo el Joker incluso le da instrucciones a Batman durante el interrogatorio, como si fuese un veterano en el tema: “Nunca partas golpeando la cabeza, la víctima se confunde”, y también tiene manejo de perros, como acostumbran a tener ciertos soldados.

Sin duda, una teoría interesante que permite al menos seguir hablando 10 años después de una de las mejores obras de Nolan y para muchos la interpretación más sublime del Joker.

Fotos: Warner Bros.