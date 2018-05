29 / mayo / 2018

La versión de Edmundo Varas tras recibir golpiza fuera de una disco

Este lunes el programa ‘Intrusos’ mostró un vídeo donde se ve a un grupo de seis hombres golpeando al ex chico reality a la salida de una disco en Las Condes. Según la nota emitida, el altercado habría ocurrido luego que lo acusaran de robar un celular. Hecho que Varas negó rotundamente al espacio de farándula.

Pero este martes el ex chico reality decidió utilizar su cuenta de Instagram para contar su lado de la historia. Y que según él fueron omitidos en la nota de ‘Intrusos’. “Cuánta maldad y miseria humana nos hemos convertido, ¿dónde quedaron esos valores basados en el amor ?, ¿qué sucede que estamos tan carentes de buenas intenciones? Me sorprende cómo la gente falta a la verdad y festina con lo que le sucede al prójimo”.

El mensaje del ganador de amor ciego sigue con su relato: “sin duda faltaron muchas cosas que mencionar, como por ejemplo: que fui agredido por guardias de Sala Gente en el interior del recinto, y también por esos tipos cobardes que me agredieron también afuera. También mencionar a la señorita que grabó el vídeo que era una de las encargadas del recinto y decir que jamás ‘robé un teléfono celular’”.

“El video sólo difunde lo sucedido afuera del recinto. ¿Y qué sucedió al interior y por qué nadie lo muestra? El tema no es el teléfono, quiero ir más allá, el problema es la poca tolerancia y carencias de valores basadas en el amor. Tengo el coraje de ir con la frente en alto y alcanzar mis sueños. No soy el único que pasa por estas situaciones y debo decir que hay miles de personas que les toca vivir lo mismo en un Chile que no queremos”, continuó Varas.

El texto publicado en su cuenta personal de Instagram finaliza con él diciendo: “Seguiré de la misma forma e ímpetu por alcanzar mis objetivos, porque soy un gran tipo, un tipo soñador y que cree en si mismo. Si las cosas no han resultado será porque algo no anda bien, pero no me quedaré en el intento. Seguiré con más fuerzas que nunca y ya que tengo el mejor aliado que es Dios”.