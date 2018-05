Llegó con un simple dibujo de referencia y el tatuador la sorprendió con un un espectacular diseño

09 / mayo / 2018

A muchos les cuesta expresar lo que realmente quieren en sus tatuajes. Este fue el caso de Sierra Alexis, una chica que quería un particular tattoo en su pierna pero para ella era difícil realizar el bosquejo para mostrárselo al tatuador, así que fue donde él pero con un dibujo desastroso, pero jamás pensó lo que conseguiría con eso.

La chiquilla trató de explicar lo que deseaba así que solo esperó que el dibujante le entendiera, pero resulta que el cabro pintó exactamente lo que ella quería y logró una increíble obra de arte en comparación a lo que la joven le había mostrado.

Cómo quedó tan feliz con el resultado ella compartió su historia en redes la que encantó a todos, ya ha sido retuiteada casi 60 mil veces y tiene más de 280 mil “me gusta”.

¡Seco!

glad the tat man knew what i was getting at 😂😂 pic.twitter.com/V9aBpLUUAs

— sosa baby (@sierraalexiss_) 5 de mayo de 2018