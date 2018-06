31 / mayo / 2018

Mario Sepúlveda le responde a Luis Jara por hacerse pasar por uno de los 33 mineros

El miércoles Luis Jara sorprendió al público de ‘Mucho Gusto’ contando una particular anécdota que vivió en Estados Unidos. El animador dijo que durante su viaje, logró entrar a una fiesta VIP en Las Vegas, haciéndose pasar por uno de los 33 mineros.

El hecho habría ocurrido en diciembre, cuando intentó ingresar al salón preferencial de un evento y los guardias no lo dejaron pasar. En ese momento le comentó a unos turistas franceses que era Edison Peña, uno de los mineros rescatados de la mina San José.

“Ahí fue cuando dije ‘I am one of the miners. I come from Chile (Yo soy uno de los mineros. Vengo de Chile)'”, contó Jara en el matinal. Y al parecer su historia fue exitosa ya que agregó que “terminamos en el VIP sentados”.

Pese a que su historia rápidamente se compartió en redes sociales y generó risas entre el público. A quien no le causó gracia, fue al minero Mario Sepúlveda, quien dijo a Soy Copiapó. “Que quiere que le diga, se hizo pasar por los 33 y ese tipo de situaciones hace que de algún modo u otro los 33 se desprestigien”.

El minero también declaro sobre la historia del cantante: “Por supuesto que no es bonito, es como que yo mañana vaya a Megavisión a hacerme pasar por Lucho Jara, feo lo que hizo, no corresponde, o que alguien se haga pasar por mi persona o por cualquiera, no corresponde, si cada uno tiene su vida, entonces feo lo que hizo“.