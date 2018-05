29 / mayo / 2018

“Me van a matar”: hermana de Michael Jackson reveló dolorosa teoría sobre la muerte del cantante

La Toya Jackson reveló aspectos desconocidos del “Rey del Pop” y de sus últimos días antes de su fallecimiento en 2009.

A poco menos de un mes de un nuevo aniversario de muerte de Michael Jackson, aspectos desconocidos sobre sus últimos días han revivido la teoría de que el “Rey del Pop” fue asesinado.

Todo esto a raíz de una entrevista que la hermana mayor del artista, La Toya Jackson, concedió al programa español “El Hormiguero”, donde definió el deceso del cantante como “probablemente, el peor momento de mi vida”, recoge Vanity Fair.

En el espacio, Jackson recordó el momento en que se enteró de la noticia: “Fui corriendo al hospital y de camino preguntaba a mi madre por teléfono cómo va, qué pasaba. Se puso a gritar y dijo: ‘¡Ha muerto!’, y casi choqué mi auto”, confesó La Toya.

“Elige a la persona que te vaya a robar menos, porque todos te van a robar algo” – .@latoyajackson comparte los consejos más insistentes que le daba su hermano @michaeljackson #LaToyaJacksonEH pic.twitter.com/CjtToHkVS1 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) 24 de mayo de 2018

En esa misma línea, recordó la última vez que habló con su hermano, justamente para su cumpleaños: “Le pregunté si estaba bien. Me dijo que sí pero la verdad es que estaba muy delgado porque a él no le gustaba comer. Siempre decía que la gente vivía para comer y él no tenía más remedio que comer para vivir. Pero nunca le gustó, ya desde pequeño”, reveló.

La Toya también reveló uno de los consejos que más le reiteraba el interprete de “Billie Jean”: “Elige a la persona que te vaya a robar menos, porque todos te van a robar algo”, le decía siempre.

Pero lo más crudo vino cuando la cantante reveló su teoría sobre la muerte de Michael: “Él siempre decía: ‘me van a matar’. Yo le decía ¿quién?, pero nunca me decía quién”, finalizó.

Foto: Shutterstock.