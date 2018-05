Michael Keaton mostró la mejor forma de terminar un discurso

18 / mayo / 2018

No todos tienen la oportunidad de decir con propiedad que son Batman. Michael Keaton es uno de esos afortunados, y no es tímido para contarlo. El actor le dio vida al personaje en las dos primeras versiones cinematográficas del Caballero de la Noche.

Keaton, que actualmente interpreta a ‘Vulture’, villano de la película de Marvel ‘Spider-Man Homecoming’. Estuvo en la ceremonia de entrega de diplomas en la Universidad Estatal de Kent, donde estuvo encargado de dar uno de los discursos.

Pese a que no está la grabación completa de este, un twittero alcanzó a grabar el final que rápidamente se viralizó en las Redes Sociales, por sus épicas últimas palabras: “Tengo dos palabras y quiero que todos las recuerden. Son muy importantes, y si los dejo con algo, quiero que sea con esas dos palabras. Esas dos palabras son: ‘I’m Batman’ (‘Yo soy Batman’)”.

Michael Keaton closed his commencement speech at Kent State with “I’m Batman.”

And this is why Michael Keaton is the best. pic.twitter.com/20H1B99aCl

— TODD SPENCE (@Todd_Spence) 16 de mayo de 2018