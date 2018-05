Netflix anuncia segunda temporada de “Perdidos en el Espacio”

14 / mayo / 2018

Lost in Space (Perdidos en el Espacio) es una serie de Netflix que ha tenido bastante éxito por lo que hace tiempo que venían rumores sobre la existencia una segunda temporada. Esta es una ‘reimaginación’ de la serie Lost in Space producida por Irwin Allen y que se transmitió originalmente entre 1965 y 1968.

Por eso no sorprende tanto que ahora la plataforma de streaming anunciase que la producción volverá para una segunda temporada. La primera parte se estrenó el pasado 13 de abril y tiene 10 episodios.

More Danger, Will Robinson. Lost in Space Season 2 is coming. pic.twitter.com/SBEbJaKUIi

— Lost In Space (@lostinspacetv) 14 de mayo de 2018