22 / mayo / 2018

La clásica serie animada de los 80 está preparando su regreso de la mano de Netflix y Dreamworks bajo el nombre de “She-Ra and the Princess of the Power” .

For the honor of Grayskull! DreamWorks #SheRa and the Princesses of Power is coming soon to @Netflix! Read about the announcement on @EW: https://t.co/GDEsOs600Y pic.twitter.com/GnfA8N6kZx

— She-Ra and the Princesses of Power (@DreamWorksSheRa) 18 de mayo de 2018