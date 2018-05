Nuevo spot de la cinta de Han Solo presenta al personaje de Jon Favreau

04 / mayo / 2018

Falta muy poco para el estreno de Solo: A Star Wars Story, y para seguir entusiasmando a los fans Lucasfilm ha revelado un nuevo spot televisivo del film.

En este breve adelanto incluye escenas ya vistas del joven Han Solo, Qi’ra, Lando Calrissian, Chewbacca y otros personajes, pero eso sí por primera vez muestra a Jon Favreau como Rio Durant.

Este aparece a los 8 segundos de iniciado el vdeo y aproximadamente a los 13 segundos lo hace otra vez diciendo: “Wow ¿Es ese un Wookie?”

Mira acá el spot:

“I’m gonna be a pilot. Best in the galaxy.” See Solo: A Star Wars Story in theaters May 25. #HanSolo pic.twitter.com/TSbHj0ezQK

— Star Wars (@starwars) 2 de mayo de 2018